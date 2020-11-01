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إيران تسجل أعلى معدل وفيات يومي منذ تفشي كورونا

أخبار العالم

إيران تسجل أعلى معدل وفيات يومي منذ تفشي كورونا
Reuters
صورة أرشيفية
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سجلت وزارة الصحة الإيرانية 7719 إصابة جديدة و434 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وبذلك يرتفع إجمالي المصابين في إيران إلى 620491 مصابا، والوفيات إلى 35289 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 486691 شخصا.

ولا يزال 5244 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة، فيما ارتفع عدد التحاليل للكشف عن فيروس كورونا حتى اليوم الأحد إلى 4 ملايين و965326 تحليلا.

وتم تصنيف 27 إقليما إيرانيا في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي الوباء، من بينها طهران وأصفهان وقم.

وهناك 4 أقاليم في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس، وهي هرمزغان، فارس، غلستان، سيستان وبلوشيستان.

المصدر: RT

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