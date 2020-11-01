قبرص تلغي برنامج "الجوازات الذهبية" للمستثمرين

اعتبارا من اليوم الموافق للأول من نوفمبر، تم إلغاء برنامج الاستثمار القبرصي، الذي بموجبه يمكن للأجانب الحصول على جنسية هذه الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، مقابل الاستثمار فيها.

وقرر مجلس الوزراء القبرصي في اجتماع استثنائي عقد في 13 أكتوبر الماضي، بناء على اقتراح من وزيري المالية والداخلية، إلغاء برنامج "CIP" الذي تمنح بمقتضاه الجنسية القبرصية للمستثمرين الأجانب.

وأوضح متحدث حكومي أن إلغاء البرنامج يرجع إلى عيوبه وانتهاكاته.

وكان البرنامج ساري المفعول منذ 2013، وجلب نحو 8 مليارات يورو من الاستثمارات، وأصدرت السلطات نحو أربعة آلاف "جواز سفر ذهبي" لكل أجنبي استثمر 2.5 مليون دولار في الاقتصاد القبرصي.

المصدر: نوفوستي