اليونان تدين قرار تركيا تمديد التنقيب في شرق المتوسط وتعلن عن أول رد لها

دانت الحكومة اليونانية بشدة تمديد تركيا مجددا مهمة المسح السيزمي التي تنفذها سفينة التنقيب "أوروتش رئيس" في المياه المتنازع عليها بين الدولتين في شرق البحر المتوسط.

وأعربت الخارجية اليونانية، عن أسفها إزاء إصدار تركيا اليوم الأحد إخطارا جديدا عبر نظام التكلس الملاحي البحري الدولي "نافتكس" ينص على تمديد مهمة "أوروتش رئيس" في منطقة تقع جنوبي جزيرة رودس اليونانية، حتى 14 نوفمبر.

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ولفت البيان إلى أن أعمال التنقيب التركية تنفذ في منطقة تعتبرها اليونان تابعة لجرفها القاري، وأن ذلك التنقيب خطوة غير قانونية.

وحذرت الخارجية من أن هذه التحركات تزيد من التوترات القائمة في "منطقة بالغة الحساسية يتركز الاهتمام فيها الآن على تقديم المساعدات وإبداء الدعم والتضامن"، وذلك في إشارة واضحة إلى الزلزال القوي الذي هز مؤخرا منطقة بحر إيجه وألحق أضرارا كبيرة في اليونان وتركيا على حد سواء.

وأشارت الوزارة اليونانية إلى أن قرار أنقرة الأخير "يظهر مرة أخرى أن تركيا تستمر في تجاهل القواعد الأساسية للقانون الدولي.. وتواصل التصرف دون التجاوب مع دعوات المجتمع الدولي، بما فيها مخرجات الاجتماع الذي عقده في أكتوبر المجلس الأوروبي، حيث دعا تركيا إلى تعليق هذه الأنشطة".

وحذرت الخارجية اليونانية من أن أعمال التنقيب التركية في شرق المتوسط تقوض بشكل أكبر فرص إطلاق حوار بناء، داعية أنقرة إلى إلغاء إخطار "نافتكس" الذي أصدرته.

وأكد البيان أن وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس أصدر في هذا الصدد توجيهات باتخاذ إجراء دبلوماسي بحق الجانب التركي وإبلاغ حلفاء وشركاء أثينا بـ"السلوك الاستفزازي التركي المتواصل".

المصدر: RT