حملة ترامب تكثف الدعاية الانتخابية في الولايات المتأرجحة

يكثف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساعيه الانتخابية في الولايات المتأرجحة على مدى اليومين الأخيرين، قبل الانتخابات المقررة يوم الثلاثاء.

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وذلك في محاولة مستميتة منه لتحدي استطلاعات الرأي وتحقيق انتصار مفاجئ على المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وفي مواجهة منافسة تبدو شديدة للفوز بفترة رئاسية أخرى، سيذهب ترامب إلى ولايات من المرجح أن يكون لها دور حاسم في تحديد ما إذا كان سيبقى في البيت الأبيض لأربع سنوات جديدة، أم أنه سيصبح أول رئيس أمريكي يخسر مساعيه للفوز بولاية ثانية منذ جورج بوش الأب عام 1992.

وسيذهب بايدن، الذي ركز حملته على انتقاد تعامل ترامب مع جائحة فيروس كورونا، اليوم الأحد إلى ولاية بنسلفانيا التي يُرجح أن تكون هي الفيصل في تحديد الفائز.

وسيعقد ترامب يومي الأحد والاثنين 10 مؤتمرات انتخابية، بمعدل 5 مؤتمرات في اليوم، في أقصى تكثيف لنشاط حملته الانتخابية على الإطلاق. ويهدف المرشح الجمهوري إلى إثارة ما يكفي من الزخم لدفع أنصاره على الإقبال بكثافة شديدة على التصويت لصالحه يوم الثلاثاء.

وسيختتم ترامب فترة الدعاية المكثفة بمؤتمر انتخابي في ساعة متأخرة من الليل غدا الاثنين في جراند رابيدز بولاية ميشيغان، وهو المكان الذي كان قد اختتم فيه حملته الانتخابية للفوز بالفترة الرئاسية الأولى عام 2016.

وتشير استطلاعات الرأي على مستوى الولايات المتحدة إلى أن بايدن يتفوق بفارق واضح على ترامب، لكن استطلاعات الولايات المتأرجحة التي تُجرى في كل ولاية على حدة تظهر تقارب نتائج المرشحين.

المصدر: رويترز