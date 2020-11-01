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ارتفاع عدد قتلى زلزال إزمير في تركيا إلى 43 شخصا مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ

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ارتفاع عدد قتلى زلزال إزمير في تركيا إلى 43 شخصا مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ
Reuters Murad Sezer
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أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، صباح اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا زلزال إزمير إلى 43 قتيلا.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ، في بيان، إنه بالإضافة إلى مقتل 43 شخصا، بينهم حالة غرق، أُصيب 896 آخرون بجروح.

هذا ولا تزال طواقم الإنقاذ تواصل أعمال البحث والإنقاذ تحت أنقاض المباني، التي دمرها الزلزال.

وهز يوم الجمعة الماضي، زلزال بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس "ريختر" ولاية إزمير غربي تركيا، تسبب في تدمير نحو 20 مبنى.

المصدر: وكالات

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