مادورو: رقصة ترامب الانتخابية تحاكي حركات تشافيز (فيديو)

اعتبر الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أن "رقص" نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، خلال اجتماعاته الانتخابية مع أنصاره تحاكي حركات الزعيم السابق للجمهورية البوليفارية، هوغو تشافيز.

وقال مادورو، في كلمة ألقاها اليوم السبت أمام حشد من أنصاره: "ترامب كان يحاكي تشافيز خلال فعالية في بنسيلفانيا. هو رقص الآن خلال حملته الانتخابية، هل رأيتم ذلك؟".

وسبق أن رقص ترامب مرارا خلال فعاليات انتخابية على أنغام الأغنية المعروفة "YMCA" لمجموعة "Village People" والتي تعتبر من أناشيد حركة المثليين والمتحولين جنسيا.

Donald Trump YMCA Dance pic.twitter.com/qCQ7ubtVmV — MrPerfect (@MrZhouCN) October 24, 2020

LOOOL @nelkboys doing YMCA with Donald Trump on stage 😂😂 pic.twitter.com/ZgugSeN5ib — Kavos (@KavosYT) October 28, 2020

Trump dancing to YMCA. Enjoy. pic.twitter.com/eHQyfMCKxo — Brandon Darby (@brandondarby) October 13, 2020

والزعيم الراحل لفنزويلا، الذي توفي في 2013، رقص أيضا مرارا خلال فعاليات علنية رقصة ميرينغي الأمريكية اللاتينية.

وسبق أن وصف مادورو ترامب بعدو فنزويلا ردا على دعمه قوى المعارضة التي تسعى لإسقاط سلطة الرئيس الحالي وكذلك لفرضه عقوبات موجعة على البلاد.

المصدر: وكالات