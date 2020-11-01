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مادورو: رقصة ترامب الانتخابية تحاكي حركات تشافيز (فيديو)

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مادورو: رقصة ترامب الانتخابية تحاكي حركات تشافيز (فيديو)
AFP
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والرئيس الفنزويلي الراحل، هوغو تشافيز.
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اعتبر الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أن "رقص" نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، خلال اجتماعاته الانتخابية مع أنصاره تحاكي حركات الزعيم السابق للجمهورية البوليفارية، هوغو تشافيز.

وقال مادورو، في كلمة ألقاها اليوم السبت أمام حشد من أنصاره: "ترامب كان يحاكي تشافيز خلال فعالية في بنسيلفانيا. هو رقص الآن خلال حملته الانتخابية، هل رأيتم ذلك؟".

وسبق أن رقص ترامب مرارا خلال فعاليات انتخابية على أنغام الأغنية المعروفة "YMCA" لمجموعة "Village People" والتي تعتبر من أناشيد حركة المثليين والمتحولين جنسيا.

والزعيم الراحل لفنزويلا، الذي توفي في 2013، رقص أيضا مرارا خلال فعاليات علنية رقصة ميرينغي الأمريكية اللاتينية.

وسبق أن وصف مادورو ترامب بعدو فنزويلا ردا على دعمه قوى المعارضة التي تسعى لإسقاط سلطة الرئيس الحالي وكذلك لفرضه عقوبات موجعة على البلاد.

المصدر: وكالات  

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