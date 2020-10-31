حكومة بريطانيا تحذر من قفزة حادة للوفيات بفيروس كورونا في حال "عدم التحرك"

حذرت الحكومة البريطانية، اليوم السبت، من مخاطر ارتفاع حاد لمؤشر الوفيات بفيروس كورونا المستجد، معتبرة أنه قد يصل إلى مستوى 1000 حالة يومية في حال عدم اتخاذ إجراءات مناسبة.

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وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، خلال مؤتمر صحفي للحكومة للإعلان عن فرض إغلاق عام جديد: "قد نواجه مستوى وفيات يبلغ 1000 حالة يوميا في حال عدم تحركنا".

من جانبه، ذكر كبير المستشارين العلميين للمملكة المتحدة، باتريك فالانس، أن عدد الوفيات في إنجلترا خلال الشتاء جراء عدوى "COVID-19" قد يكون الضعف أو أكثر من ذلك مقارنة مع الموجة الأولى في الربيع.

وعرضت الحكومة خلال المؤتمر الصحفي صورا تظهر التوقعات حول المنحنى الوبائي، والتي أشارت إلى أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا على أساس يومي قد يبلغ حتى 8 ديسمبر 800 حالة.

بدوره، أكد كبير المسؤولين الصحيين في إنجلترا، كريس ويتي، تسجيل ارتفاعات كبيرة للإصابات بالفيروس في كل أنحائها، لكنه لفت إلى أن مؤشر الوفيات أقل مما كان عليه خلال فترة الذروة بشكل ملموس.

وشهدت بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، وتجاوزت المملكة السبت عتبة مليون حالة مسجلة، وسط زيادة حادة لعدد ضحايا الجائحة على أساس يومي والذي بلغ في إحصائية اليوم 326 متوفيا.

المصدر: "رويترز" + وكالات