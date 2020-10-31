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ترامب يؤكد ضمنيا صحة تقرير ينسب له نية ارتداء قميص "سوبرمان" بعد تعافيه من "كوفيد-19"

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ترامب يؤكد ضمنيا صحة تقرير ينسب له نية ارتداء قميص
Reuters Tom Brenner
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ضمنيا، صحة تقرير إعلامي نسب له خطة للظهور أمام الجمهور مرتديا قميص "سوبرمان"، بعد مغادرته المستشفى حيث عولج من مرض "كوفيد-19".

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وقال ترامب، اليوم السبت، وهو يخاطب تجمعا من أنصاره في ولاية بنسلفانيا: "كانوا أعطوا لي دواء آخر تم تطويره على أساس الأجسام المضادة، وفي صباح اليوم التالي شعرت بأن حالتي جيدة جدا، وأردت أن أمزق اللباس على صدري كي أظهر للجميع قميصي الذي يحمل شعار سوبرمان!".

وصرح ترامب بأنه أثناء رقوده في المستشفى كان يحلم بالعودة إلى مهامه كرئيس الدولة في أقرب وقت ممكن وعقد صفقة تجارية جديدة وخوض حملته الانتخابية.

وسابقا في هذا الشهر، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن محتوى اتصالات ترامب الهاتفية أثناء تواجده في مركز "وولتر ريد" الطبي، مشيرة إلى أن الفكرة الأولية كانت تقتضي أن يتظاهر بمظهر شخص مرهق بمرضه، كي يفاجئ الجمهور في لحظة معينة بتمزيق سترته وإظهار قميص "سوبرمان"، وذلك كأسلوب لإيحاء المواطنين بقوة صحة الرئيس الأمريكي.

المصدر: تاس

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