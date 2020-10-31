فرنسا.. اعتقال تونسي وسط تحقيق آخذ في الاتساع في هجوم بسكين في نيس

ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن شخصا رابعا يحمل الجنسية التونسية ويبلغ من العمر 29 عاما، اعتقل السبت في إطار تحقيق في هجوم بسكين على كنيسة كاثوليكية في نيس.

وذكرت إذاعة "فرنسا بلو" أن المشتبه به الرابع اعتقل في غراس على شاطئ الريفييرا الفرنسية شمال غرب نيس.

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واعتقل ثلاثة أشخاص في اليومين الماضيين للاشتباه في علاقتهم بتونسي هاجم مصلين في كاتدرائية نوتردام يوم الخميس بعد وصوله إلى فرنسا عبر إيطاليا.

وشهدت مدينة نيس الفرنسية، يوم الخميس الماضي، هجوما إرهابيا، حيث قام شخص متطرف، بقتل 3 أشخاص وجرح آخرين، بسكين بالقرب من كنيسة في المدينة.

وقال مسؤول الادعاء في قضايا الإرهاب بفرنسا، مساء يوم الخميس، إن منفذ هجوم نيس شاب تونسي من مواليد العام 1999، مشيرا إلى أنه دخل البلاد عبر باري، يوم التاسع من أكتوبر.

وصرح بأن منفذ الهجوم الذي يدعى إبراهيم العويساوي، كان يحمل وثيقة تابعة للصليب الأحمر الإيطالي.

وكان متحدث قضائي تونسي قد أفاد في تصريح لوكالة "رويترز" سابقا، بأن التونسي المشتبه به في هجوم نيس بفرنسا يدعى إبراهيم العويساوي، مشيرا إلى أنه لم يكن مصنفا كمتشدد قبل أن يغادر تونس، كما أكد مصدر بالشرطة الفرنسية أن العويساوي غير مصنف كمتشدد في فرنسا أيضا.

المصدر: وكالات