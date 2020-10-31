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سلطات فرنسا تفتح تحقيقا في هجوم ليون ودوافعه لا تزال "غير معروفة"

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سلطات فرنسا تفتح تحقيقا في هجوم ليون ودوافعه لا تزال
Photo Progrès/ Maxime JEGAT
عناصر شرطة وخدمات إسعاف في موقع هجوم على كاهن مسيحي في مدينة ليون الفرنسية.
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فتحت السلطات الفرنسية تحقيقا جنائيا خلى خلفية هجوم في مدينة ليون استهدف كاهنا مسيحيا، مؤكدة أن دوافع المهاجم غير معروفة حتى الآن.

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وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن التحقيق فتحته نيابة ليون في قضية محاولة ارتكاب جريمة قتل وتم تكليف الإدارة الإقليمية للشرطة القضائية بإجرائه.

وقالت نيابة ليون في بيان إنه "في الوقت الحالي لا تعتبر أي فرضية" خاصة بالهجوم "مستبعدة أو أساسية".

من جانبه، أكد عمدة ليون، غريغوري توسيه، أن دوافع الهجوم على الكاهن لا تزال غير معروفة حتى الآن بالنسبة للجهات المعنية.

 وفي وقت سابق من السبت أطلق رجل مسلح مجهول النار مرتين على كاهن يوناني الجنسية في 52 عاما من عمره عندما كان يغلق كنيسة أرثوذوكسية في الدائرة الـ7 بليون، وتمكن المهاجم من الفرار من الموقع، بينما لا يزال ضحيته في حالة حرجة.

المصدر: وكالات

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