هجوم ليون.. رئيس وزراء فرنسا يعود بشكل عاجل إلى باريس والداخلية تشكل خلية أزمة

قطع رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، زيارة عمل وتوجه إلى باريس إثر هجوم في مدينة ليون استهدف كاهنا بكنيسة أرثوذوكسية، فيما شكلت وزارة الداخلية خلية أزمة خاصة بالحادث.

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وقال كاستيكس، في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت في مدينة سان إتيان دو روفراي: "أحداث خطيرة حصلت قبل قليل في ليون. لا توجد لدي بعد معلومات دقيقة حول ملابسات هذه العملية... أتوجه بشكل عاجل إلى باريس لمعرفة المزيد حول هذا الوضع".

وذكر كاستيكس أن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانيين، وجه بتشكيل خلية أزمة في وزارته على خلفية هذا الهجوم.

وفي وقت سابق من السبت أطلق رجل مسلح مجهول النار مرتين على كاهن يوناني الجنسية في 52 عاما من عمره عندما كان يغلق كنيسة أرثوذوكسية في الدائرة الـ7 بليون، وتمكن المهاجم من الفرار من الموقع، بينما لا يزال ضحيته في حالة حرجة.

المصدر: وكالات