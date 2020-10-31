إيران.. مضاعفة أعداد ضحايا كورونا في طهران منذ بداية الموجة الثانية من الجائحة

أعلن عضو مجلس بلدية طهران، حسن خليل آبادي، ارتفاع أعداد ضحايا كورونا في العاصمة الإيرانية طهران بنسبة 100%، خلال الموجة الجديدة التي تشهدها البلاد من الجائحة.

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وكشف خليل آبادي عن خطة لإنشاء ثلاثة مقابر جديدة، من أجل استيعاب المتوفين الجدد بسبب الوباء، مضيفا أن المقابر الجديدة التي يتم إعدادها ستكون مخصصة للمناطق جنوب وشرق وغرب العاصمة.

وفي السياق ذاته، حذر علي رضا ناجي، رئيس قسم مركز الأوبئة في مستشفى مسيح دانشوري، الخاص بعلاج مرضى كورونا، من ارتفاع المعدل اليومي للوفيات حتى 900 حالة، وقال إنه "من المحتمل أن تصل حالات الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 900 حالة في اليوم الواحد، وربما أكثر، خلال الأيام القادمة".

وأشار ناجي إلى التوزيع الجغرافي لحالات الإصابة والوفيات الناجمة عن الفيروس وقال إنه خلال أزمة كورونا كان نصف الوفيات يعود للعاصمة طهران، مضيفا: "إذا لم نسيطر على العاصمة طهران فكأننا لم نفعل شيئا في إيران".

وطالب حاكم طهران وأعضاء مجلس بلدية العاصمة، الأسبوع الماضي، بعطلة لمدة أسبوعين في العاصمة، للحد من انتشار الفيروس، إلا أن مصادر إعلامية قالت إن لجنة مكافحة كورونا لم توافق على الطلب.

وأرسل مجمع نواب طهران في البرلمان الإيراني، اليوم طلبا إلى اللجنة التي يترأسها الرئيس حسن روحاني، بفرض إغلاق كامل على العاصمة.

وتتعرض الحكومة الإيرانية لانتقادات شديدة على إدارتها لأزمة كورونا، ويقول نواب في البرلمان إنها رجحت الاقتصاد على سلامة المواطنين.

المصدر: RT