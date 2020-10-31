الحزب الحاكم في جورجيا يتقدم في الانتخابات البرلمانية

دلت استطلاعات رأي الناخبين، لدى مغادرتهم لمراكز الاقتراع، على أن الحزب الحاكم "الحلم الجورجي"، يتقدم في الانتخابات البرلمانية الجارية في هذه الجمهورية السوفيتية السابقة.

وتبين من نتائج الاستطلاع الذي أجرته Edison Research الأمريكية، بتكليف من قناة Formula TV التلفزيونية المحلية، أن الحزب الحاكم يتقدم بنسبة 46% وفقا للقوائم الحزبية.

وجاءت في المرتبة الثانية، كتلة المعارضة "القوة في الوحدة" التي تضم حزب الرئيس السابق ميخائيل ساكاشفيلي، "الحركة الوطنية الموحدة"، بنسبة 28%.

ومن ثم جاء حزب "جورجيا الأوروبية" 5% ، ودخلت البرلمان أيضا أحزاب "جيرشي"

3%، وليلو 3%، و"إستراتيجية أغماشينيبيلي" 2%، وتحالف الوطنيين 2%، وغيرها.

وقد شهدت جورجيا، اليوم السبت، الانتخابات البرلمانية. ويتم انتخاب النواب لمدة أربع سنوات. سيتم انتخاب 120 مقعدا من أصل 150 من خلال القوائم الحزبية، و 30 عن طريق دوائر التصويت التعددي (Plurality voting)، حيث يجب على المرشح الفائز الحصول على أكثر من 50% من أصوات الناخبين.

ويمكن للحزب الذي يحصل على 1% وأكثر من دخول البرلمان، والحزب الذي يحصل على أكثر من 40% من الأصوات يصبح قادرا على تشكيل الحكومة بشكل مستقل.

المصدر: نوفوستي