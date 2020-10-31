اعتقال مجموعة "متطرفين" يحملون السلاح على حدود بيلاروس مع أوكرانيا

اعتقل حرس الحدود البيلاروسي مجموعة من "المتطرفين" مع الأسلحة بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وقال أنطون بيتشكوفسكي الممثل الرسمي لحرس الحدود الحكومي البيلاروسي، إن الحادث وقع يوم 28 أكتوبر الجاري في منطقة المركز السكني زابوزي بمنطقة يلسكي.

وأضاف المتحدث، أنه تم خلال ذلك اعتقال 4 أشخاص، وعثر رجال الأمن بحوزتهم، على سلاحين ناريين مع ذخيرة، وقنبلة يدوية ومسدس مسبب للصدمات، وسكين، وعلب لرذاذ الفلفل.

وكان معهم أيضا خيام، ومجرفة لنزع الألغام، وفأس، وفوانيس، ووسائل اتصال مع سماعات رأس، وأجهزة كمبيوتر محمولة وأجهزة تحديد المواقع- GPS، وبطاقة SIM لشركة اتصالات أوكرانية.

وربطت قناة ONT التليفزيونية الرسمية، الاعتقال المذكور بحوادث إحراق مباني إدارية في بيلاروس مؤخرا.

وقالت: "يدلي المعتقلون بإفاداتهم. ويؤكد التحقيق، أنهم بالذات الذين شنوا هجوما على مبنى شرطة المرور في موزير. ومن المعروف أن مجموعة منظمة هاجمت مبنى لجنة الطب الشرعي الحكومية في سوليجورسك، وكذلك مكتب النيابة العامة هناك. وذلك بهدف إضفاء التطرف وزعزعة استقرار الوضع في البلاد".

ووفقا للقناة، خطط المعتقلون عند توقيفهم للانسحاب من الأراضي البيلاروسية، إلى داخل أوكرانيا.

وفي ليلة 28 أكتوبر، تم إشعال النار في قسم شرطة المرور في موزير، واحترق أحد المباني، ولم يصب أحد بأذى. ووصفت السلطات، ما جرى بالعمل الإرهابي. وقبل ذلك، في 21 أكتوبر، أضرم مجهولون النار في أربع سيارات كانت بالقرب من مبنى مكتب المدعي العام في منطقة سوليجورسك.

المصدر: نوفوستي