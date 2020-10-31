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حاكم نيويورك يعلن تعديل إرشادات السفر الخاصة بكورونا

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حاكم نيويورك يعلن تعديل إرشادات السفر الخاصة بكورونا
Reuters
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استبدلت ولاية نيويورك قائمة إرشادات السفر الخاصة بـ COVID-19 بسياسة جديدة تلزم المسافرين بإجراء اختبار عند القدوم إلى الولاية، وفق ما أعلن حاكم الولاية أندرو كومو.

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وقال كومو في مؤتمر عبر الفيديو، إنه بسبب وجود كل الولايات الأمريكية تقريبا على القائمة الإرشادية المتعلقة بكورونا، فقد اقترح الخبراء أن التحول إلى سياسة الاختبار سيكون الآن أكثر فعالية.

وفي السابق، كان يُطلب من المسافرين من ولايات البلاد التي ينتشر فيها COVID-19 بشكل كبير، الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوما عند الوصول إلى نيويورك.

أما الآن، تتطلب السياسة الجديدة للولاية أن يكون المسافرون قد ثبتت عدم إصابتهم بالفيروس في غضون 3 أيام من وصولهم إلى نيويورك.

بعد ذلك، وبمجرد وصولهم، يجب على المسافرين الخضوع للحجر الصحي لمدة ثلاثة أيام. في اليوم الرابع، يجب أن يخضعوا لفحص الفيروس مرة أخرى.

 وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، 9 ملايين و336 ألفا، بينما تجاوز عدد الضحايا 235 ألفا.

المصدر: وكالات

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