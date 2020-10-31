حملة اعتقالات في تركيا بسبب تغريدات عن زلزال إزمير

أعلنت السلطات التركية يوم السبت، عن ملاحقة 25 شخصًا بسبب تغريدات "مسيئة" على وسائل التواصل الاجتماعي حول زلزال إزمير.

وأفاد نائب وزير الداخلية محترم إينجه، بأنه تم اعتقال 6 أشخاص "نشروا ضغائن وكراهية" فيما يتعلق بزلزال إزمير.

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وقال نائب وزير الداخلية عبر "تويتر": "من يواصلون نشر ضغائنهم وكراهيتهم على مواقع التواصل الاجتماعي سيتم ضبطهم.. وحدات المديرية العامة للأمن رصدت 37 تدوينة، وتم اتخاذ إجراءات بحق 25 شخصا، وهناك 6 أشخاص رهن الاعتقال".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت إدارة شرطة غازي عنتاب "اعتقال شخص نشر مقطع فيديو سلبيا" عبر "تويتر" حول الزلزال الذي وقع في إزمير.

ورفعت دعوى ضد المعتقل بتهمة "التحريض على الكراهية والعداوة أو إذلال الجمهور".

وكانت مديرية أمن إزمير قد حذرت يوم الجمعة، بعد نحو ساعتين من وقوع الزلزال أنها ستلاحق من ينشرون تصريحات سلبية حول زلزال إزمير.

وتخضع الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا لرقابة مشددة، وتم سجن العشرات بسبب تغريدات تعتبرها السلطات "مسيئة".

وفي شهر أكتوبر بدأ سريان قانون جديد يفرض غرامات ضخمة على منصات التواصل الاجتماعي إذا لم تعين ممثلا عنها في تركيا لتلقي طلبات الحكومة حول المحتوى المنشور.

مصدر: موقع صحيفة "زمان التركية"