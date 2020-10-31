البيت الأبيض: ترامب يعتزم تشديد قواعد دخول المهاجرين في حالة إعادة انتخابه

كشف كبير مستشاري البيت الأبيض، ستيفن ميلر، عن عزم دونالد ترامب تشديد قواعد دخول المهاجرين إلى أراضي الولايات المتحدة في حال أعيد انتخابه رئيسا للدولة.

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وفي مقابلة مع قناة NBC، اليوم السبت، قال ميلر إن سياسة ترامب في مجال الهجرة ستركز على أربع أولويات: هي تقييد منح اللجوء، والقضاء على مدن "ملاجئ"، وتوسيع حظر دخول الأراضي الأمريكية لمواطنين أجانب وتشديد شروط الحصول على الجنسية الأمريكية بالنسبة لطالبيها.

وأوضح كبير المستشارين أن محور سياسة ترامب على صعيد الهجرة هو "رفع وتحسين شروط دخول الأراضي الأمريكية" بالنسبة للأجانب.

وأشار ميلر إلى أن "إصلاح القواعد المعمول بها سيكون ضروريا لحل المشكلات الموجودة وإضفاء الطابع العقلاني على برامجنا الخاصة بالهجرة".

وعبر المسؤول عن قناعته بأن الإدارة ستنجح في تحقيق هذه الهدف لأن الكونغرس الأمريكي منحها "صلاحيات واسعة" في هذا المجال.

المصدر: تاس