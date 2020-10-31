إسرائيل تشكل هيئة مراقبين بالضفة الغربية "لرصد البناء الفلسطيني غير المرخص"

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعمل على تشكيل "هيئة خاصة من المفتشين" في الضفة الغربية المحتلة، لرصد البناء الفلسطيني "غير المرخص".

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ولفت موقع "إسرائيل 24" إلى أن مهمة الهيئة ستكون توثيق وتجميع معلومات استخباراتية عن البناء الفلسطيني غير المرخص في المناطق "C" الخاضعة أمنيا وإداريا لإسرائيل في الضفة الغربية.

وسيكون عدد المراقبين في المرحلة الأولى بحسب الموقع من 20 الى 30 مراقبا سيعملون مع معدات خاصة مثل سيارة وطائرة مسيرة.

وشدد الموقع على أن المراقبين لن يكون لهم سلطة لتطبيق القانون، وستنحصر وظيفتهم فقط في نقل المعلومات الاستخباراتية التي قاموا بجمعها للجهات ذات الصلة في الإدارة المدنية، وهي الذراع التنفيذية لهيئة المراقبين التي سيتم تشغيلها عن طريق وزارة الاستيطان.

ويشار إلى أنه في السنوات الأخيرة قامت منظمات يمينية بالمستوطنات بأداء هذه المهمة بدون أي علاقة مع السلطات الإسرائيلية، ومع تشكيل هذه الهيئة فسيتم تمويل هذه النشاطات من الميزانية الحكومية.

وأشار الموقع إلى أن تكلفة المشروع تصل إلى 20 مليون شيكل، حيث سيتم خصمها من الميزانية المخصصة لوزارة الاستيطان.

وبحسب الموقع فإن هؤلاء المراقبين سيؤدون مهاما أخرى، منها مراقبة المواقع التاريخية والتراثية في الضفة الغربية، كما سيقوم المراقبون بتوثيق البناء غير المرخص اليهودي في المستوطنات.

المصدر: سبوتنيك