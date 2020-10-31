 
مباشر

بعد عقد من التأخير.. ألمانيا تدشن "المطار الملعون"! (صور+ فيديو)

أخبار العالم

بعد عقد من التأخير.. ألمانيا تدشن
Reuters
مطار "براندنبورغ" الجديد في العاصمة برلين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p24i

دشنت ألمانيا اليوم السبت مطار "براندنبورغ" الجديد في العاصمة برلين، بعدما تعرض المشروع لعقبات كثيرة دفعت الكثيرين إلى وصفه بـ"المطار الملعون".

وهبطت في مدرج المطار الجديد أول طائرة في الساعة الثانية ظهرا بتوقيت برلين. وتم نقل المطار في أكبر عملية نقل لمؤسسة من البنى التحتية، بعد تأخير استمر 9 سنوات، حيث تم نقل المطار خلال 6 ساعات فقط من المطار القديم "شونفيلد" إلى المطار الجديد "براندنبورغ".

وبحسب تقارير صحفية، فإن "مطار براندنبورغ" تأخر عن الموعد الذي كان مقررا لاكتماله بما يقارب عقدا من الزمن.

ولم تقف المتاعب عند هذا الحد، لأن ميزانية المشروع تطلبت إنفاق 4 مليارات يورو إضافية، بعدما واجه مصاعب مالية.

أما الأكثر "شؤما" في أمر هذا المطار، فهو أن افتتاحه جرى في ظل وباء كورونا، وتراجع عالمي لحركة السفر والسياحة، كما أن افتتاحه تزامن مع الاحتفال بعيد الرعب "الهالوين" الذي يصادف اليوم 31 أكتوبر.

وبدأت أشغال بناء المطار في سنة 2006، وأقيم على مساحة 1470 هكتارا، في منطقة شوني فيلدن جنوبي العاصمة برلين.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا