بعد عقد من التأخير.. ألمانيا تدشن "المطار الملعون"! (صور+ فيديو)

دشنت ألمانيا اليوم السبت مطار "براندنبورغ" الجديد في العاصمة برلين، بعدما تعرض المشروع لعقبات كثيرة دفعت الكثيرين إلى وصفه بـ"المطار الملعون".

وهبطت في مدرج المطار الجديد أول طائرة في الساعة الثانية ظهرا بتوقيت برلين. وتم نقل المطار في أكبر عملية نقل لمؤسسة من البنى التحتية، بعد تأخير استمر 9 سنوات، حيث تم نقل المطار خلال 6 ساعات فقط من المطار القديم "شونفيلد" إلى المطار الجديد "براندنبورغ".

The first two flights have just landed at Berlin Brandenburg Airport. Both flights received a water canon salute upon arrival at the new airport #BERpic.twitter.com/dcDjBB2Wd4 — International Flight Network (@FlightIntl) October 31, 2020

وبحسب تقارير صحفية، فإن "مطار براندنبورغ" تأخر عن الموعد الذي كان مقررا لاكتماله بما يقارب عقدا من الزمن.

ولم تقف المتاعب عند هذا الحد، لأن ميزانية المشروع تطلبت إنفاق 4 مليارات يورو إضافية، بعدما واجه مصاعب مالية.

The first Lufthansa flight to the new Berlin Brandenburg Airport (BER) is about to land. Flight #LH2020 is operated by an Airbus A320neo, which is named after Neubrandenburg. https://t.co/Z941gPZusPpic.twitter.com/q07Rp0mULL — International Flight Network (@FlightIntl) October 31, 2020

أما الأكثر "شؤما" في أمر هذا المطار، فهو أن افتتاحه جرى في ظل وباء كورونا، وتراجع عالمي لحركة السفر والسياحة، كما أن افتتاحه تزامن مع الاحتفال بعيد الرعب "الهالوين" الذي يصادف اليوم 31 أكتوبر.

وبدأت أشغال بناء المطار في سنة 2006، وأقيم على مساحة 1470 هكتارا، في منطقة شوني فيلدن جنوبي العاصمة برلين.

Berlin Brandenburg Airport opens after 14 years of construction. https://t.co/2ngWmCadIGpic.twitter.com/b8YRFgr7eo — Breaking Aviation News & Videos (@breakingavnews) October 31, 2020

المصدر: وكالات