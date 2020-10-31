إيران تسجل 7.8 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة وروحاني يعلن عن قيود جديدة

أعلنت حكومة إيران، اليوم السبت، عن فرض قيود جديدة، في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، على خلفية تسجيل 7.8 ألف إصابة بالوباء خلال آخر 24 ساعة.

أكدت المتحدثة بأسم وزارة الصحة الايرانية، سيما سادات لاري، في موجز يومي، تسجيل 386 وفاة و7820 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 365 وفاة و8011 إصابة في اليوم السابق.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في الجمهورية الإسلامية منذ بداية الجائحة 612772 إصابة، منها 34864 حالة وفاة، و5185 حالة حرجة و481930 حالة شفاء.

في غضون ذلك، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أثناء اجتماع للجنة الوطنية لمكافحة كورونا اليوم، عن فرض قيود جديدة في 25 مدينة من مراكز المحافظات الايرانية الـ31 لمدة 10 أيام، اعتبارا من الاربعاء المقبل.

وأوضح روحاني أن القيود الجديدة تشمل تعطيل أنشطة المجموعات المهنية الثالثة والرابعة، ومن بينها بشكل أساسي الأنشطة التعليمية وأماكن التجمعات، علاوة على تمديد القيود المفروضة على 43 مدينة لأسبوع آخر.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن شرطة طهران مددت لمدة أسبوع إغلاق بعض المرافق والمشاريع في العاصمة، منها صالونات التجميل والمقاهي ودور السينما والمكتبات ونوادي اللياقة البدنية.

المصدر: فارس + رويترز