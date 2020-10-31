وزيرة خارجية أستراليا ترحب بـ "الاعتذار الصادق" لرئيس وزراء قطر بشأن حادثة فحص النساء بالمطار

قالت وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريز باين، إن رئيس الوزراء القطري قدم "اعتذارا صادقا" عن حادثة خضوع 13 امرأة أسترالية لفحوصات نسائية، إثر العثور على رضيع مجهول بمطار الدوحة.

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كما رحبت باين بالإعلان عن قيام المدعين العامين القطريين بالتحقيق في الحادث الذي وقع في مطار حمد الدولي بالدوحة في 2 أكتوبر.

وقالت باين: "نرحب بعملية التحقيق التي أجروها، والإقرار بالوقائع وتأثيرها على النساء. فهمت أنهم حددوا الأشخاص المسؤولين عن الحادث وسيأخذون المسار المناسب من خلال النظام القانوني القطري".

وأضافت: "نحن ممتنون للغاية لأن الحكومة القطرية قد اتخذت هذه الخطوة لتحديد هوية الأفراد المتورطين".

وقالت باين إن نظريها القطري قد طمأنها بأن هذا الحادث لن يتكرر مرة أخرى.

وكان رئيس الوزراء القطري، الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، قال الجمعة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن حادثة الدوحة "غير مقبولة، و"ما حدث لا يمثل قوانين أو قيم قطر".

وشدد رئيس الوزراء: "أؤكد لكم أننا سنحاسب المسؤولين عن هذه الأعمال".

المصدر: abc.net.au