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الصين تحذر من معلبات برازيلية تحوي "فيروس كورونا"

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الصين تحذر من معلبات برازيلية تحوي
Reuters JASON LEE
خط إنتاج للحم الخنزير
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حذرت السلطات المحلية بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين، اليوم السبت، من احتواء معلبات لحم الخنزير البرازيلي المجمد المستوردة، لفيروس كورونا.

 

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وقالت الحكومة المحلية: "إن علب لحم الخنزير المجمد المستوردة من البرازيل، التي دخلت منطقة في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين، أثبتت أنها إيجابية لفيروس كورونا".

وأشارت في إشعار، إلى أنه يتعين على سكان منطقة ويدينغ، في مدينة ويهاي، الذين من الممكن أن يكونوا قد اشتروا لحم الخنزير البرازيلي، أو استخدموا هذه المعلبات، إبلاغ السلطات.

ولم تذكر السلطات الصينية اسم الشركة البرازيلية التي جاءت منها اللحوم المجمدة.

المصدر: "رويترز"

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