اليونان.. قرار جديد بإغلاق الحانات والمطاعم لمدة شهر

أكد رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم السبت، أن اليونان ستمدد حظر التجول الليلي وستغلق المطاعم والحانات في مناطق الإكتظاظ، لمدة شهر، للحد من انتشار فيروس كورونا.

إقرأ المزيد

وقال ميتسوتاكيس، إن "هذه القواعد الجديدة ترتكز على مصدرين يؤديان إلى انتشار الفيروس، وهما الترفيه وحركة المواطنين".

وسيتم بموجب هذه الإجراءات إغلاق المطاعم والحانات والمقاهي ودور السينما والمتاحف والصالات الرياضية، اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم، ولمدة شهر، في شمال البلاد، ومنطقة أتيكا التي تضم العاصمة أثينا.

وتقرر توسيع نطاق حظر التجول ليلا، والذي يطبق الآن على المناطق الأكثر تضررا، بحيث يشمل جميع أنحاء البلاد، اعتبارا من منتصف الليل وحتى الخامسة صباحا.

فيما ستظل شركات البيع بالتجزئة والمصانع والمدارس مفتوحة، إلى جانب القطاعات الخدمية، مثل الفنادق وصالونات تصفيف الشعر.

وتتخذ اليونان هذه الإجراءات، نتيجة الزيادة التدريجية في الإصابات بفيروس كورونا التي تشهدها البلاد منذ أوائل أكتوبر الجاري، على الرغم من أن نسبة الإصابات فيها، أقل من مثيلاتها في معظم دول أوروبا.

ومن المفترض أن تؤثر عمليات الإغلاق على أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في البلاد، حيث يبلغ عدد سكان منطقة أتيكا 3.9 مليون نسمة، والمناطق الشمالية حوالي 1.5 مليون.

جدير بالذكر أن اليونان سجلت ذروة جديدة بحالات الإصابة بفيروس كورونا، بلغت 1690 حالة جديدة، يوم أمس الجمعة، بالإضافة إلى خمس حالات وفاة، ليرتفع عدد الوفيات في البلاد بسبب هذا الفيروس منذ ظهوره في أواخر فبراير الماضي، إلى 620 حالة.

المصدر: "رويترز"