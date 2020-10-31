تقرير: أكثر من 230 قتيلا في صفوف المسلحين المرتزقة منذ بداية الحرب في قره باغ

كشفت تقارير إعلامية أن المرتزقة السوريين الموالين لتركيا تكبدوا خسائر كبيرة في الأرواح، حيت ارتفع عدد القتلى في صفوفهم إلى أكثر من 230 منذ بداية الحرب في إقليم قره باغ.

وذكرت مصادر من المعارضة السورية، اليوم السبت، أن 14 مقاتلا سوريا لقوا مصرعهم خلال الساعات الماضية.

وأضافت المصادر ذاتها أن دفعة جديدة من جثث المرتزقة تضم 20 ممن قتلوا في معارك قره باغ وصلت إلى سورية، وتحديدا إلى مناطق نفوذ الأتراك والفصائل الموالية لهم بشمال حلب.

وقالت إن 183 قتيلا من المرتزقة تم جلب جثثهم إلى سوريا، فيما لا تزال جثث البقية في أذربيجان.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان