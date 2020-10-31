ماكرون يتعهد لبابا الفاتيكان بـمواصلة محاربة التطرف"

تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للبابا فرنسيس، بـ"مواصلة محاربة التطرف حتى يعيش الفرنسيون إيمانهم بسلام ومن دون خوف".

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وبحسب بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية، فقد شدد ماكرون في إتصال هاتفي مع بابا الفاتيكان، أنه سيواصل "محاربة التطرف بلا هوادة حتى يعيش الفرنسيون إيمانهم بسلام وأمان، وبدون خوف".

وأضافت الرئاسة الفرنسية أنه كان هناك "تقارب تام في الآراء حول الرفض المطلق للإرهاب وأيديولوجية الكراهية التي تفرق وتقتل وتعرض السلام للخطر"، وكذلك بشأن أهمية الحوار بين الأديان.

يأتي ذلك عقب هجوم بسكين نفذه أول من أمس، مهاجر تونسي غير شرعي، في كنيسة نوتردام في مدينة نيس جنوب فرنسا، أسفر عن مقتل امرأة بقطع الرأس واثنين آخرين، بالإضافة إلى سلسة أحداث أمنية متفرقة شهدتها البلاد طيلة النهار.

وقال ماكرون تعليقا على الحادث إن البلاد تعرضت لهجوم "إرهابي إسلامي".

وصرح ماكرون: "إذا تعرضنا لهجوم فهذا بسبب قيمنا الخاصة بالحرية ورغبتنا في عدم الرضوخ للإرهاب".

وتحدث الرئيس الفرنسي عن نشر قوات وتعزيز حماية أماكن العبادة بما فيها الكنائس وكذلك تعزيز أمن المدارس.

المصدر: لو فيغارو