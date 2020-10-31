مصر تعرب عن خالص تعازيها في ضحايا الزلزال الذي ضرب منطقة بحر إيجة

أعربت مصر اليوم السيت، عن خالص التعازي في ضحايا الزلزال الذي ضرب منطقة بحر إيجة بالأمس، مما أسفر عن وقوع قتلى ومئات المصابين، في كل من محافظة إزمير التركية وجزيرة ساموس اليونانية.

كما أعربت مصر عن تعازيها لذوي الضحايا في اليونان وتركيا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

هذا وقد ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال، الذي ضرب ولاية إزمير التركية أمس الجمعة، إلى 25 قتيلا و804 مصابين، بالإضافة إلى الخسائر المادية والأضرار، التي لحقت بالمباني.

المصدر: RT