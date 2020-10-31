أوكرانيا تسجل رقما قياسيا جديدا بإصابات كورونا

سجلت أوكرانيا، اليوم السبت، رقما قياسيا جديدا للإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال يوم واحد، بلغ 8752 حالة إصابة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

إقرأ المزيد

وأشار مجلس الأمن القومي الأوكراني، إلى ارتفاع عدد حالات الإصابات اليومية من 8312 حالة تم الإعلان عنها يوم أمس الجمعة، إلى 8752 حالة أعلن عنها اليوم.

ولفت إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في أوكرانيا، بلغ حتى الآن 387481 حالة إصابة. كما وبلغ عدد الوفيات في البلاد جراء فيروس كورونا 7235 حالة وفاة، حتى الآن.

حيث أن عدد الإصابات اليومية تضاعف منذ بداية الشهر الجاري، فقد أعلنت السلطات الأوكرانية في الأيام الأولى من أكتوبر، عن تسجيل 4633 حالة إصابة جديدة بكورونا، كأكبر قفزة يومية منذ بداية تفشي الوباء يومها، فيما سجلت اليوم رقما قياسيا جديد، ضعف الأول.

المصدر: "وكالات"