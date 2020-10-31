المستشار النمساوي يتعهد بمحاربة "الإسلام السياسي" بعد هجوم على كنيسة في فيينا
أكد المستشار النمساوي سيباستيان كورتز عزم سلطات بلاده على محاربة "الإسلام السياسي"، وذلك بعد اعتداء مجموعة من الشباب على كنيسة كاثوليكية في العاصمة النمساوية فيينا.
وقال كورتز عبر "تويتر"، يوم الجمعة: "يجب أن تكون لدى جميع المسيحيين إمكانية العبادة بحرية وأمان في النمسا! سنواصل بحزم محاربة الإسلام السياسي ولن نبدي أي تسامح زائف هنا".
Alle Christen müssen in #Österreich frei und in Sicherheit ihren Glauben ausüben können! Wir werden den Kampf gegen den politischen Islam entschieden weiterführen und hier keine falsche Toleranz zeigen.— Sebastian Kurz (@sebastiankurz) October 30, 2020
Danke an alle Polizisten für ihren Einsatz! https://t.co/1Psz3C82vn
وجاء ذلك في معرض تعليقه على اعتداء على كنيسة كاثوليكية بالعاصمة فيينا مساء الجمعة.
وأفادت وسائل إعلام نمساوية نقلا عن المسؤولين في الشرطة، بأن حوالي 50 شابا من أصول تركية هاجموا الكنيسة مرددين عبارة "ألله أكبر". وأسفر الهجوم عن إلحاق أضرار مادية بالكنيسة التي تم إغلاقها لاعتبارات أمنية في أعقاب الهجوم.
المصدر: تاس