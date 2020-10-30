واشنطن: هاكرز إيرانيون تمكنوا من الوصول إلى بيانات للناخبين

أعلنت أجهزة الأمن الأمريكية أن هاكرز إيرانيين تمكنوا من الوصول إلى بيانات شخصية لآلاف الناخبين الأمريكيين بواسطة رسائل إلكترونية خبيثة.

وقال مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي ووزارة الأمن الداخلي في بيان مشترك لهما، يوم الجمعة، إن منفذي الهجمات السيبرانية "تمكنوا من الحصول على بيانات تسجيل للناخبين في ولاية واحدة على الأقل".

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ولم تذكر الهيئتان الأمنيتان اسم الولاية.

يذكر أن الأجهزة الأمريكية المعنية كانت في حالة التأهب بعد أن حذرت الاستخبارات من خطر الهجمات السيبرانية بهدف التدخل في الانتخابات الأمريكية. وذكرت الاستخبارات الأمريكية إيران من بين الدول التي تعمل على التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إجراؤها يوم 3 نوفمبر، حسب تقارير الاستخبارات.

المصدر: رويترز