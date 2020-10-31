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"الصحة العالمية": وباء كورونا لا يزال حالة طوارئ دولية

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Reuters AMANDA PEROBELLI
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أعلنت لجنة الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية أن وباء فيروس كورونا لا يزال يمثل حالة الطوارئ على نطاق دولي، داعية حكومات الدول لاتخاذ إجراءات لمنع انتشار الفيروس.

ودعت اللجنة في البيان الصادر عن اجتماعها الخامس، يوم الجمعة، الحكومات لتخطيط الأعمال على اللقاحات وتجنب تسييس الوباء والحفاظ على الخدمات الأساسية للرعاية الصحية.

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وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس ادهانوم غيبريسوس، أنه متفق مع استنتاجات اللجنة.

جدير بالذكر أن لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية تعقد اجتماعاتها لبحث الوضع الوبائي بشأن فيروس كورونا منذ يناير الماضي.

المصدر: وكالات

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