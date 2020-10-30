تنزانيا.. إعادة انتخاب جون ماجوفولي رئيسا للبلاد والمعارضة تندد
Reuters TM
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قالت اللجنة الوطنية للانتخابات في تنزانيا اليوم الجمعة إن الرئيس جون ماجوفولي فاز في انتخابات الرئاسة التي وصفتها المعارضة بأنها "مهزلة" بسبب مخالفات واسعة النطاق.
وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية تيبور ناجي اليوم: "ما زلنا نشعر بعميق القلق إزاء تقارير التدخل الممنهج في العملية الديمقراطية".
ومضى يقول على تويتر: "نواصل مراجعة المزاعم الموثوق بها عن استعمال القوة ضد مدنيين عزل".
وقال توندو ليسو، أبرز منافسي ماجوفولي، إنه لن يقبل النتائج النهائية للانتخابات.
المصدر: "رويترز"