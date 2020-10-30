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تنزانيا.. إعادة انتخاب جون ماجوفولي رئيسا للبلاد والمعارضة تندد

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تنزانيا.. إعادة انتخاب جون ماجوفولي رئيسا للبلاد والمعارضة تندد
Reuters TM
الرئيس التنزاني جون ماجوفولي
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قالت اللجنة الوطنية للانتخابات في تنزانيا اليوم الجمعة إن الرئيس جون ماجوفولي فاز في انتخابات الرئاسة التي وصفتها المعارضة بأنها "مهزلة" بسبب مخالفات واسعة النطاق.

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وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية تيبور ناجي اليوم: "ما زلنا نشعر بعميق القلق إزاء تقارير التدخل الممنهج في العملية الديمقراطية".

ومضى يقول على تويتر: "نواصل مراجعة المزاعم الموثوق بها عن استعمال القوة ضد مدنيين عزل".

وقال توندو ليسو، أبرز منافسي ماجوفولي، إنه لن يقبل النتائج النهائية للانتخابات.

المصدر: "رويترز"

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