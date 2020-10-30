اشتباكات بين متظاهرين والشرطة في برشلونة بسبب قيود كورونا (فيديو)

اشتبك محتجون ينكرون وجود مرض كوفيد-19 ويعترضون على القيود للحد من انتشار الوباء مع الشرطة في مدينة برشلونة الإسبانية اليوم الجمعة.

وقالت الشرطة إن نحو 50 متظاهرا ألقوا حجارة وألعابا نارية على الشرطة وسط ثاني أكبر مدينة في إسبانيا.

وذكر المتحدث باسم شرطة إقليم كتالونيا موسوس ديسكوادرا، أن الشرطة تصدت للمتظاهرين لكنها لم تهاجمهم.

وفي وقت سابق، نظم نحو 700 شخص مظاهرة سلمية في أحد شوارع المدينة الرئيسية.

وطبقت إسبانيا حالة الطوارئ للمرة الثانية اعتبارا من يوم الأحد مما سمح بفرض حظر تجوال ليلي في أنحاء البلاد ما عدا جزر الكناري.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الإسبانية، أن الحصيلة التراكمية للإصابات بفيروس كورونا في البلاد زادت بواقع 25595 حالة بموجب حصيلة يوم الجمعة.

ولفتت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات على مستوى البلاد وصل إلى مليون و185678 حالة.

كما ارتفعت الوفيات الناجمة عن الفيروس بـ239 حالة، ليصل الإجمالي إلى 35878، حسب الوزارة.

المصدر: وكالات