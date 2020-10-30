"داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم على كنيسة في الكونغو

أعلن تنظيم "داعش" يوم الجمعة مسؤوليته عن هجوم على كنيسة في شرق الكونغو أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 18 شخصا، حسبما أفادت وسائل إعلام تابعة للتنظيم دون تقديم دليل.

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ووقع الهجوم مساء أمس الأربعاء في قرية بيتي بإقليم نورث كيفو. وأبلغت جماعة حقوق مدنية عن سقوط 18 قتيلا وإحراق الكنيسة.

وكان التنظيم تبنى في الأسبوع الماضي هجوما انتحاريا في العاصمة الأفغانية كابل، وأدى لسقوط 18 قتيلا على الأقل وإصابة أكثر من 20 آخرين.

المصدر: وكالات