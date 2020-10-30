 
مباشر

عدد المشاركين في التصويت المبكر بالولايات المتحدة يتجاوز 85 مليونا

أخبار العالم

عدد المشاركين في التصويت المبكر بالولايات المتحدة يتجاوز 85 مليونا
Reuters NO/RAF
التصويت المبكر في الانتخابات الأمريكية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p1ze

وصل عدد الناخبين الأمريكيين الذين أدلوا بأصواتهم في التصويت المبكر قبل أربعة أيام من يوم الاقتراع إلى أكثر من 85 مليونا، من بينهم 9 ملايين في ولاية تكساس.

ووفقا لمشروع الانتخابات الأمريكية في جامعة فلوريدا، فقد حقق التصويت المبكر في أنحاء الولايات المتحدة معدلات قياسية وتخطى 60 بالمئة من إجمالي المشاركة في 2016.

واليوم الجمعة هو آخر يوم للتصويت المبكر في عدد من الولايات في أنحاء البلاد منها جورجيا وأريزونا.

وبدا ترامب متفائلا بشأن شعبيته في ولاية تكساس وقال للصحفيين في البيت الأبيض قبل مغادرته في رحلة في إطار حملته الانتخابية "تكساس... أداؤنا جيد للغاية هناك".

وكانت منظمة الصحة العالمية أشادت اليوم الجمعة بعملية التصويت المبكر في الانتخابات التي يتنافس فيها الرئيس الحالي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بالمنظمة مايك رايان: "يبدو أن عملية التصويت المبكر في الولايات المتحدة جرت بعناية فائقة وتخطيط حذر، لقد تمت إدارتها بشكل جيد جدا".

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا