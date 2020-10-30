ماس: الاتحاد الأوروبي والناتو على استعداد لمساعدة تركيا واليونان

أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس استعداد الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو لمساعدة تركيا واليونان في إزالة آثار الزلزال الذي طال غرب تركيا والجزر اليونانية في بحر إيجه.

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وكتب ماس عبر "تويتر"، اليوم الجمعة، أن "أفكارنا مع أهالي الضحايا، ونأمل بنجاح أعمال البحث عن الناجين. والاتحاد الأوروبي والناتو مستعدون لتقديم المساعدة".

يذكر أن زلزالا بقوة 6.7 درجة بمقياس ريختر ضرب تركيا واليونان، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا وإصابة أكثر من 400 بجروح.

المصدر: وكالات