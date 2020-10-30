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متحف الشمع في برلين يتخلص من تمثال ترامب قبل الانتخابات الأمريكية

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متحف الشمع في برلين يتخلص من تمثال ترامب قبل الانتخابات الأمريكية
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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تخلص فرع برلين من متحف الشمع المعروف باسم متحف "مدام توسو"، يوم الجمعة، من تمثال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كان قبل الرئاسة نجما لبرامج تلفزيون الواقع.

وبدا من خطوة متحف مدام توسو، أنها تقصد التنبؤ بنتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تجرى الثلاثاء المقبل.

وفيما بدا أيضا أنها "إهانة" أخرى مقصودة، جرى الاحتفاظ بتمثال مهندم ولامع لسلفه باراك أوباما الذي كان يعتبر المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل من أقرب حلفائه.

وقالت مديرة التسويق في المتحف "ما حدث اليوم له طبيعة رمزية قبل الانتخابات في الولايات المتحدة.. نحن هنا في مدام توسو ببرلين أزلنا تمثال دونالد ترامب الشمعي كإجراء تحضيري".

ويعرض المتحف عادة الرؤساء الأمريكيين السابقين بغض النظر عن نتيجة الانتخابات وبالتالي فمن المرجح أن يعيد تمثال ترامب بعد فترة لن تكون طويلة.

متحف الشمع في برلين يتخلص من تمثال ترامب قبل الانتخابات الأمريكية
Reuters

المصدر: رويترز

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