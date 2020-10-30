"الصحة العالمية" تشيد بظروف التصويت المبكر في الولايات المتحدة

أشادت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة بعملية التصويت المبكر في الانتخابات الأمريكية التي يتنافس فيها الرئيس الحالي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بالمنظمة مايك رايان: "يبدو أن عملية التصويت المبكر في الولايات المتحدة جرت بعناية فائقة وتخطيط حذر، لقد تمت إدارتها بشكل جيد جدا".

وتجاوز عدد الأمريكيين الذين صوتوا ضمن الاقتراع المبكر بالانتخابات الرئاسية حاجز الـ80 مليونا، في رقم قياسي غير مسبوق.

ووفق صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية، تعتبر هذه النسبة أكثر من نصف إجمالي الأصوات التي تم فرزها بالانتخابات العامة في 2016، فيما يتوقع خبراء معدلات إقبال تاريخية في هذه الدورة.

المصدر: وكالات