بعد يوم من هجوم نيس.. القبض على رجل هدد شرطيين بسكينين في باريس

أفادت وكالة "رويترز" بأن الشرطة الفرنسية اعتقلت رجلا مسلحا بسكينين في العاصمة باريس، بعد يوم من عملية الطعن الدموية التي خلفت ثلاثة قتلى في مدينة نيس.

ونقلت "رويترز" عن مصدر شرطي قوله إن الحادث الجديد حصل في الدائرة الـ15 جنوب غربي العاصمة، حيث هدد المسلح ضباطا بسكينيه.

وأكد المصدر أن الشرطيين تمكنوا من السيطرة على الرجل، دون وقوع أي إصابات جراء الحادث.

ويأتي ذلك على خلفية ضمن سلسلة حوادث مماثلة شهدتها فرنسا منذ صباح أمس، في ظل الهجوم الدموي قرب كاتدرائية نوتردام في نيس.

المصدر: رويترز