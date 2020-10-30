البابا فرنسيس يتعهد بمحاربة الفساد لكنه يتوقع معركة صعبة

قال البابا فرنسيس في مقابلة نشرت يوم الجمعة، إنه عازم على استئصال شأفة الفساد في الكنيسة الكاثوليكية، لكنه ليس مفرطا في التفاؤل لأنها مشكلة بشرية عمرها قرون.

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الإيطالية "أدنكرونوس"، قال البابا أيضا إنه يستمع إلى منتقديه، ولكن لا يسمح لنفسه بالتأثر بكل شيء سلبي يقولونه.

وأضاف "لسوء الحظ، الفساد له دورات ويعيد نفسه.. يأتي شخص ما للتطهير لكنه يعود من جديد.. حتى يأتي شخص آخر لوضع حد لهذا الانحطاط".

وفي خطوة صادمة الشهر الماضي، أقال البابا الكاردينال أنجيلو بيتشيو، المسؤول السابق في الفاتيكان، متهما إياه بالاختلاس والمحسوبية.

ونفى بيتشيو، الذي تورط أيضا في فضيحة تتعلق بشراء الفاتيكان لمبنى فخم في لندن، ارتكاب أي مخالفات.

المصدر: رويترز