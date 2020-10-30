 
مباشر

البابا فرنسيس يتعهد بمحاربة الفساد لكنه يتوقع معركة صعبة

أخبار العالم

البابا فرنسيس يتعهد بمحاربة الفساد لكنه يتوقع معركة صعبة
Reuters
البابا فرنسيس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p1xr

قال البابا فرنسيس في مقابلة نشرت يوم الجمعة، إنه عازم على استئصال شأفة الفساد في الكنيسة الكاثوليكية، لكنه ليس مفرطا في التفاؤل لأنها مشكلة بشرية عمرها قرون.

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الإيطالية "أدنكرونوس"، قال البابا أيضا إنه يستمع إلى منتقديه، ولكن لا يسمح لنفسه بالتأثر بكل شيء سلبي يقولونه.

وأضاف "لسوء الحظ، الفساد له دورات ويعيد نفسه.. يأتي شخص ما للتطهير لكنه يعود من جديد.. حتى يأتي شخص آخر لوضع حد لهذا الانحطاط".

وفي خطوة صادمة الشهر الماضي، أقال البابا الكاردينال أنجيلو بيتشيو، المسؤول السابق في الفاتيكان، متهما إياه بالاختلاس والمحسوبية.

ونفى بيتشيو، الذي تورط أيضا في فضيحة تتعلق بشراء الفاتيكان لمبنى فخم في لندن، ارتكاب أي مخالفات.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا