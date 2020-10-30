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عشرات القتلى والمفقودين إثر انهيارات طينية في السلفادور

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عشرات القتلى والمفقودين إثر انهيارات طينية في السلفادور
Reuters JAC/LP
انهيارات طينية في السلفادور -أرشيف-
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قتل 6 أشخاص على الأقل وفقد 35 آخرون اليوم الجمعة، إثر انهيارات طينية أعقبت تساقطا كثيفا للأمطار شمال سان سلفادور، عاصمة السلفادور.

وجاء في بيان للشرطة على "تويتر" أن "نحو 35 لم يعثر عليهم، فيما تم انتشال 6 جثث من الطين والحطام".

وأفادت وزارة الداخلية بأن نحو 300 رجل إطفاء وعناصر من الشرطة والجيش ساهموا في عمليات البحث لإنقاذ الأشخاص المفقودين.

وغمر الطين 50 منزلا بالقرب من بلدة نيجابا، فيما تم إجلاء 35 لاجئا من إحدى الكنائس في المنطقة المنكوبة.

المصدر: وكالات

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