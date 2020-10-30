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وزير الاقتصاد الإيطالي: تجنب الإغلاق العام هو أولوية مطلقة

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وزير الاقتصاد الإيطالي: تجنب الإغلاق العام هو أولوية مطلقة
Reuters
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أعلن وزير الاقتصاد الإيطالي روبرتو غوالتيري يوم الجمعة أن الأولوية المطلقة للحكومة هي تجنب الإغلاق العام الذي من شأنه أن يعرقل الانتعاش الاقتصادي القوي الذي شهدناه في الربع الثالث.

قال غوالتيري في خطاب أمام المصرفيين في روما إن الانتعاش بنسبة 16.1% في الناتج المحلي الإجمالي بين يوليو وسبتمبر يعني أنه حتى لو كان هناك انكماش في الربع الرابع، ستلبي إيطاليا توقعات الناتج المحلي الإجمالي للعام بأكمله عند 9%، مؤكدا أن "من الأولويات المطلقة للحكومة احتواء الإصابات بفيروس كورونا لتجنب الإغلاق العام".

وأوضح أن "خطر حدوث تباطؤ اقتصادي متجدد في الربع الرابع يعني أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 قد يأتي أقل من هدف روما البالغ 6% ، ولكن في هذه الحالة "سيتأخر الانتعاش فقط".

وأضاف أن الحكومة ستمدد تأجيل سداد قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة للبنوك، وأنها مستعدة لاتخاذ مزيد من إجراءات التحفيز الاقتصادي، إذا لزم الأمر.

ومثل معظم أنحاء أوروبا، تعاني إيطاليا من موجة ثانية من فيروس كورونا، وسجلت يوم الخميس رقما قياسيا جديدا بنحو 27 ألف إصابة جديدة.

شهدت البلاد أكثر من 28000 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس منذ تفشي المرض في أواخر فبراير الماضي، وهو ثاني أعلى حصيلة في أوروبا، بعد بريطانيا.

المصدر: "رويترز"

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