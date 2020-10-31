ساحل العاج.. إطلاق النار على مدير حملة الرئيس قبل يومين من انتخابات الرئاسة

تعرض موكب الأمين العام لديوان الرئاسة بساحل العاج، باتريك أشي، وهو أحد مديري الحملة الانتخابية للرئيس ،الحسن واتارا، لهجوم مساء الخميس قرب العاصمة أبيدجان، من دون وقوع إصابات.

وقال مصدر أمني وأحد المقربين من أشي، إن "موكب باتريك أشي تعرض لطلقات نارية من قبل مجهولين بأسلحة آلية قرب أغباو حيث عقد اجتماعا هناك"، قبل أقل من 48 ساعة من الانتخابات الرئاسية.

وأوضح المصدر: "لم تقع إصابات. واصل الموكب طريقه إلى أدزوبي، 100 كيلومتر شمال أبيدجان.. وأطلقت عمليات بحث عن الجناة في منطقة أغباو".

وأشي مقرب من الرئيس واتارا الذي يترشح حاليا لولاية ثالثة مثيرة للجدل، وغالبا ما يشار إلى أشي على أنه أحد خلفاء واتارا المحتملين للرئاسة.

وتجري الحملة الانتخابية في جو متوتر. وقتل حوالى 30 شخصا خلال أعمال عنف منذ أغسطس.

ويسود خوف من تصعيد العنف في ساحل العاج بعد عشر سنوات من أزمة ما بعد انتخابات 2010-2011 التي نتجت عن رفض الرئيس آنذاك لوران غباغبو الاعتراف بهزيمته الانتخابية أمام واتارا، ما خلّف 3000 قتيل.

المصدر: أ ف ب