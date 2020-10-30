وزير الداخلية الفرنسي: تصريحات أردوغان تجاوزت الحدود

قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد درمانان، إن التصريحات الأخيرة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تجاوزت الحدود.

وقد أعربت باريس في وقت سابق عن انزعاجها من تصريحات الرئيس مؤخرا، والتي هاجم فيها الرئيس الفرنسي، بعد تصريحاته عن الإسلام وقال أردوغان إن "ماكرون يحتاج لعلاج عقلي".

وصرح دارمانان، اليوم الجمعة، بأن بلاده تخوض "حربا ضد الأيديولوجية الإسلامية المتشددة"، كما لم يستبعد وقوع المزيد من الهجمات على أراضي فرنسا.

وقال دارمانان في تصريح لإذاعة "آر.تي.إل"، إن بلاده "تخوض حربا ضد عدو في الداخل والخارج".

وشهدت فرنسا هجمات خلال الأيام الماضية، استهدفت مدرسا في ضواحي باريس، بعد اتهامه بالإساءة للنبي محمد، كما أقدم شاب صباح أمس الخميس، على قتل 3 اشخاص أمام كنيسة في مدينة نيس الفرنسية قبل إصابته برصاص الشرطة والقبض عليه.

المصدر: وكالات