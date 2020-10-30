إعصار "زيتا" يقتل 6 أشخاص ويقطع الكهرباء عن مليوني مواطن في الولايات المتحدة

قتل ما لا يقل عن 6 أشخاص، وانقطعت الكهرباء عن أكثر من مليوني شخص في جنوب شرق الولايات المتحدة، بعد أن ضرب إعصار "زيتا" ساحل خليج المكسيك وانتقل إلى الشمال الشرقي.

وقالت وزارة الصحة في لويزيانا لوكالة "رويترز" إن أول حالة وفاة مؤكدة جراء الإعصار كانت لرجل يبلغ من العمر 55 عاما في نيو أورلينز، بعد أن أصيب بصعقة كهربائية بسبب سقوط خط كهرباء.

وأعقب ذلك وفاة أربعة أشخاص في ألاباما وجورجيا جراء سقوط الأشجار على المنازل، كما غرق رجل يبلغ من العمر 58 عاما في ولاية ميسيسيبي، بعد أن حاصرته المياه خلال محاولته تصوير بعض مشاهد الإعصار.

انطلق إعصار "زيتا" من البحر الكاريبي كعاصفة استوائية ثم تحول إلى إعصار مدمر من الفئة الثانية في أقل من أربعة أيام. وضرب شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية وسار عبر خليج المكسيك ليضرب الساحل الأمريكي في وقت متأخر يوم الأربعاء.

وهذه هي خامس عاصفة تضرب لويزيانا هذا العام والعاصفة رقم 27 هذا الموسم. تسببت العواصف المذكورة التي دخلت خليج المكسيك منذ يونيو في عمليات إجلاء متكررة في البحر وقطعت وصول ملايين البراميل من النفط والغاز الى الولايات المتحدة.

المصدر: "رويترز"