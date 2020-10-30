إصابات كورونا في ألمانيا تقترب من نصف مليون

سجلت ألمانيا ارتفعا بواقع 18681 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليقفز العدد الإجمالي إلى 499694 إصابة.

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وأظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الجمعة أن عدد الوفيات في ألمانيا ارتفع يوم أمس بواقع 77 حالة ليبلغ الإجمالي 10349 حالة وفاة.

وفي وقت سابق، وصفت المستشارة أنغيلا ميركل، في كلمة ألقتها أمام البرلمان الألماني، الوضع الحالي في البلاد بأنه "دراماتيكي"، مشددة على أن ذلك يخص جميع المواطنين دون استثناء.

وحذرت ميركل من أن عدد المرضى الذين يحتاجون إلى الرعاية الصحية يواصل الارتفاع بوتائر متصاعدة، ما يمارس ضغطا مفرطا على الكثير من المستشفيات الألمانية.

وأشارت إلى أن هذه الديناميكية السلبية تهدد باستنزاف القدرة الاستيعابية لأقسام الرعاية الصحية في ألمانيا في غضون بضعة أسابيع.

المصدر: وكالات