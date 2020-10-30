ترامب يزور وحدة القوات الخاصة التي قضت على البغدادي

أعلنت كيلي ماكيناني، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في تصريح صحفي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقى مع القوات الخاصة التي شاركت في عملية تصفية "الإرهابي الأول" أبو بكر البغدادي.

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وأفيد بأن الاجتماع عقد خلف أبواب مغلقة في قاعدة فورت براغ العسكرية بولاية نورث كارولينا، وأشير إلى هذا الاجتماع في جدول أعمال ترامب منذ البداية على أنه "تواصل مع الجنود".

وقلّد الرئيس الأمريكي الوحدة التي شاركت في القضاء على البغدادي، إشارة الجدارة، وزار النصب التذكاري لقتلى القوات الخاصة.

يذكر أن زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي، كان قد قتل في عملية أمريكية خاصة نفذت قبل عام في شمال غرب سوريا، ويعدها ترامب واحدة من أكبر إنجازاته في مجال الأمن القومي.

المصدر: نوفوستي