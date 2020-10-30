الولايات المتحدة تسجل قفزة قياسية في إصابات كورونا اليومية

تجاوزت الولايات المتحدة الأمريكية رقمها القياسي لعدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا أمس الخميس، حيث سجلت أكثر من 91000 حالة جديدة.

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وسُجل الرقم القياسي السابق، والذي بلغ 84169 حالة جديدة، في 23 أكتوبر.

كما تجاوز عدد الوفيات اليومية 1000 حالة، وذلك للمرة الثالثة في أكتوبر، ليصبح العدد الإجمالي أكثر من 229 ألف وفاة، وهو الأعلى في العالم.

وقفز عدد المصابين الموجودين في المستشفيات أكثر من 50 بالمئة في أكتوبر إلى 46 ألفا، وهو الأعلى منذ منتصف أغسطس.

ويأتي هذا الارتفاع المفاجئ قبل أقل من أسبوع من موعد الانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم الثلاثاء القادم.

المصدر: رويترز