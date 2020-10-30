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أثينا: شراء تركيا لأنظمة "إس-400" دليل على أنها ليست شريكا آمنا في الناتو

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أثينا: شراء تركيا لأنظمة
Sputnik VITALY ANKOV
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اعتبر وزير الدفاع اليوناني نيكوس بانايوتوبولوس، أن شراء تركيا لأنظمة "إس-400" الروسية للدفاع الجوي، يعد دليلا على أن أنقرة ليست شريكا آمنا في حلف الناتو.

وقال الوزير: "قيل وكتب الكثير عن شراء تركيا لـ (إس-400) من روسيا. وبرأيي فإن ذلك يثير قلقا داخل الناتو".

واعتبر أن قلق الولايات المتحدة وشركاء آخرين في الحلف مبرر، مضيفا: "حسبما أفهم، فإن الأنظمة لم يتم تشغيلها بالكامل من قبل تركيا، وكانت هناك سلسلة من التجارب، لكن المنظومة ستستخدم ربما في وقت لاحق".

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وأضاف أن "مدى أمان تركيا بالنسبة للحلفاء في الناتو بات واضحا الآن، وهذه مسألة قلق للجميع".

يذكر أن صفقة أنظمة "إس-400" بين روسيا وتركيا أدت إلى توترات بين أنقرة وواشنطن، حيث أنهت الأخيرة مشاركة تركيا في البرنامج الخاص بمقاتلات "إف-35" الأمريكية الحديثة وهددت بفرض عقوبات على تركيا.

المصدر: تاس

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