زوكربيرغ يحذر من خطر مرتفع للاضطرابات العامة في الولايات المتحدة بعد الانتخابات الرئاسية

اعتبر رئيس شركة "فيسبوك" الأمريكية، مارك زوكربيرغ، أن هناك خطرا مرتفعا لوقوع اضطرابات عامة واسعة في الولايات المتحدة بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية.

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وقال زوكربيرغ، في كلمة ألقاها الخميس عبر الفيديو بصدد نشر الشركة تقريرا حول أنشطتها في الربع الثالث من العام 2020: "أشعر بقلق من خطر اضطرابات مدنية في كامل أنحاء البلاد بسبب عمق انقسام المجتمع وإمكانية تأجيل في تحديد نتائج التصويت لأيام أو حتى ربما أسابيع".

وأضاف رئيس "فيسبوك": "علما بهذا الأمر يجب على الشركات مثل التابعة لنا المضي أبعد بكثير مما تم القيام به حتى الآن".

وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذتها "فيسبوك" لمواجهة تضليل المعلومات على منصاتها قبيل الانتخابات الرئاسية لا تماثل تراجعا عن "فلسلفة" الشركة و"دعمها الحازم لحرية التعبير"، قائلا إن هذه الخطوات "تعكس ارتفاع خطر العنف والاضطرابات".

وينتهي السباق الرئاسي بين الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، المنتمي للحزب الجمهوري، والمرشح الديمقراطي، جو بايدن، نائب الرئيس السابق الذي تولى هذا المنصب في عهد باراك أوباما، يوم 3 نوفمبر.

ويأتي السباق الانتخابي في الوقت الذي تعيش فيه الولايات المتحدة مشاكل داخلية كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا وأزمة اقتصادية وارتفاع حاد لمستوى البطالة والتوتر الناجم عن قضية العنصرية وعنف الشرطة المترافق باحتجاجات واسعة.

وسبق أن ذكرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أنها بدأت الاستعدادات لاحتمال وقوع اضطرابات واسعة في البلاد عقب الانتخابات الرئاسية.

المصدر: وكالات