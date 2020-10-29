بولسونارو: انتشار كورونا قد يكون نتيجة تسربه من مختبر عسكري

صرح الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو بأن انتشار وباء فيروس كورونا قد يكون نتيجة لتسرب الفيروس من مختبر عسكري.

وقال بولسونارو خلال لقاء مع مؤيديه، ردا على سؤال ما إذا كان انتشار فيروس كورونا برأيه نتيجة لعمل مدبر له: "ليس بوسعي أن أقول ذلك، ولكن الحقيقة أن الدول تستعد لحروب وتحضر قنابل. والحرب قد تكون نووية أو بيولوجية".

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وتابع قائلا، إن العلماء "يعملون مع الفيروسات في المختبرات، وقد يكون حدث تسرب في واحد منها.

وكان الرئيس البرازيلي قد أدلى في وقت سابق بتصريحات عديدة، قلل فيها من خطورة الفيروس واعتبر الحديث عنها فبركة إعلامية. كما انتقد بولسونارو إجراءات الإغلاق التي فرضتها السلطات المحلية في الولايات والمدن البرازيلية.

المصدر: تاس